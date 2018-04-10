В Хабаровском крае за кражу задержали работницу ювелирного салона

В полицию обратился руководитель ювелирного салона, который при проведении ревизии обнаружил значительную недостачу. В ходе расследования выяснилось, что украшения воровала сорокалетняя сотрудница магазина, которая работала одновременно продавцом и оценщицей в ломбарде, находящемся при салоне.

— Подозреваемая в течение долгого времени похищала из магазина драгоценности и сдавала их в скупку, а для сокрытия противоправной схемы она оформляла фиктивные залоговые билеты на несуществующих людей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. — Деньги, вписанные в залоговые документы, подозреваемая забирала себе.