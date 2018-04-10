В Хабаровском крае за кражу задержали работницу ювелирного салона
Женщина вынесла из магазина украшений на 700 тысяч рублей.
Женщина вынесла из магазина украшений на 700 тысяч рублей.
В полицию обратился руководитель ювелирного салона, который при проведении ревизии обнаружил значительную недостачу. В ходе расследования выяснилось, что украшения воровала сорокалетняя сотрудница магазина, которая работала одновременно продавцом и оценщицей в ломбарде, находящемся при салоне.
— Подозреваемая в течение долгого времени похищала из магазина драгоценности и сдавала их в скупку, а для сокрытия противоправной схемы она оформляла фиктивные залоговые билеты на несуществующих людей, — рассказали в
В отношении нечестного продавца возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», на время следствия женщину отпустили под подписку о невыезде. Если вина подозреваемой будет доказана, ей может грозить до шести лет лишения свободы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.