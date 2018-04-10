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11:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за кражу задержали работницу ювелирного салона

Женщина вынесла из магазина украшений на 700 тысяч рублей.

В полицию обратился руководитель ювелирного салона, который при проведении ревизии обнаружил значительную недостачу. В ходе расследования выяснилось, что украшения воровала сорокалетняя сотрудница магазина, которая работала одновременно продавцом и оценщицей в ломбарде, находящемся при салоне.

— Подозреваемая в течение долгого времени похищала из магазина драгоценности и сдавала их в скупку, а для сокрытия противоправной схемы она оформляла фиктивные залоговые билеты на несуществующих людей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. — Деньги, вписанные в залоговые документы, подозреваемая забирала себе.

В отношении нечестного продавца возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», на время следствия женщину отпустили под подписку о невыезде. Если вина подозреваемой будет доказана, ей может грозить до шести лет лишения свободы.

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