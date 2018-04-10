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17:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде в ДТП пострадали две женщины

Две женщины получили травмы в двух дорожно-транспортных происшествиях, зарегистрированных в Ворошиловском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла в 12:40. 46-летний мужчина, управляя кроссовером Audi Q7, ехал по улице Елецкой. При повороте на Вторую продольную он сбил 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход госпитализирована.

Еще одна авария произошла в 20:40 на перекрестке улиц Саши Филиппова и Азизбекова. 20-летний водитель «Лады Приоры» не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди кроссовера Nissan X-Trail. В результате аварии 28-летняя женщина, сидевшая за рулем иномарки, госпитализирована.

Всего же за сутки в Волгоградской области произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили травмы.

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