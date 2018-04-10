В Волгограде в ДТП пострадали две женщины
Две женщины получили травмы в двух
Две женщины получили травмы в двух
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Еще одна авария произошла в 20:40 на перекрестке улиц Саши Филиппова и Азизбекова. 20-летний водитель «Лады Приоры» не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди кроссовера Nissan
Всего же за сутки в Волгоградской области произошло шесть
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