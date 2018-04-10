Трое волгоградцев убили астраханца и угнали его внедорожник
Машину пригнали в Волгоград, сдали в ломбард, а деньги потратили.
Машину пригнали в Волгоград, сдали в ломбард, а деньги потратили.
Трое жителей Волгоградской области задержаны следственными органами Астрахани по подозрению в жестоком убийстве владельца внедорожника Toyota Land Cruiser и угоне автомобиля.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В ходе проверки было установлено, что автомобиль поставлен на учет в Волгограде местным жителем. Чуть позже выяснились страшные подробности этого преступления.
27 марта двое волгоградцев приехали в Астрахань чтобы, якобы, осмотреть и купить внедорожник. Фактически же злоумышленники собирались убить владельца джипа и угнать машину.
Под предлогом
Машину перегнали в Волгоград, где третий участник банды подделал договор
Сейчас все подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.