Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Козловский одной фразой грубо оскорбил РФ и похвалил США
В России построили тягач «Вощина-1»
Отец Ольги Бузовой показал забавные детские фото дочери
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Татьяна Лютаева показала фото без макияжа
Рождение по мукамНа чем держится рынок торговли детьми в России
СМИ: Белоруссия «отделилась» от России
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
На Западе заявили, что Путин "серьёзно ошибается"
Поклонник подарил солистке группы «Винтаж» трактор
Татьяна Лютаева показала фото без макияжа
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Макароны назвали диетической едой
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Танцы для Ким Чен Ира
11:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Трое волгоградцев убили астраханца и угнали его внедорожник

Машину пригнали в Волгоград, сдали в ломбард, а деньги потратили.

Трое жителей Волгоградской области задержаны следственными органами Астрахани по подозрению в жестоком убийстве владельца внедорожника Toyota Land Cruiser и угоне автомобиля.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области, 30 марта в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что его друг уехал продавать свой внедорожник Toyota Land Cruiser 200 и бесследно исчез. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

В ходе проверки было установлено, что автомобиль поставлен на учет в Волгограде местным жителем. Чуть позже выяснились страшные подробности этого преступления.

27 марта двое волгоградцев приехали в Астрахань чтобы, якобы, осмотреть и купить внедорожник. Фактически же злоумышленники собирались убить владельца джипа и угнать машину.

Под предлогом тест-драйва злоумышленники и владелец выехали на трассу Астрахань — Икряное. За рулем сидел один из подозреваемых. Мужчина свернул с дороги и остановился. В следующей момент его подельник ударил ножом хозяина внедорожника. Несчастный выскочил из машины и попытался убежать, но его догнали и еще несколько раз пырнули ножом. Бездыханное тело погрузили в багажник и закопали в безлюдном месте, предварительно сняв с трупа золотую цепь и кольца, а также забрав документы на внедорожник.

Машину перегнали в Волгоград, где третий участник банды подделал договор купли-продажи, поставил машину на учет, а затем сдал в ломбард. Деньги сообщники поделили между собой.

Сейчас все подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Папа Женечки из Славянска: «Нас оставили без пособия»
Робот-грузчик или местные фермеры: куда будет развиваться ритейл
ЦБ не видит в обвале рубля рисков для финансовой стабильности
РФ предупредила США о «негативных последствиях» удара по Сирии
Евро превысил 78 рублей, доллар — 63
Обнаружена неожиданная опасность сушилок для рук
Снова крайние. Почему жители Дальнего Востока хотят переехать
Голодные щенки приняли своего отца за мать (видео)
Эксперты: падение рубля продолжится до ЧМ по футболу
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
«Колхоз-тюнинг» по-китайски: глупее не придумаешь Весьма необычный «пакет» предложили «виртуозы» тюнинга из Поднебесной для китайской копии Range Rover Evoque
Hi-Tech
Банкоматы в России уходят в прошлое В них снимают только крупные суммы денег.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь