Трое волгоградцев убили астраханца и угнали его внедорожник

Трое жителей Волгоградской области задержаны следственными органами Астрахани по подозрению в жестоком убийстве владельца внедорожника Toyota Land Cruiser и угоне автомобиля.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области, 30 марта в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что его друг уехал продавать свой внедорожник Toyota Land Cruiser 200 и бесследно исчез. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

В ходе проверки было установлено, что автомобиль поставлен на учет в Волгограде местным жителем. Чуть позже выяснились страшные подробности этого преступления.

27 марта двое волгоградцев приехали в Астрахань чтобы, якобы, осмотреть и купить внедорожник. Фактически же злоумышленники собирались убить владельца джипа и угнать машину.

Под предлогом тест-драйва злоумышленники и владелец выехали на трассу Астрахань — Икряное. За рулем сидел один из подозреваемых. Мужчина свернул с дороги и остановился. В следующей момент его подельник ударил ножом хозяина внедорожника. Несчастный выскочил из машины и попытался убежать, но его догнали и еще несколько раз пырнули ножом. Бездыханное тело погрузили в багажник и закопали в безлюдном месте, предварительно сняв с трупа золотую цепь и кольца, а также забрав документы на внедорожник.

Машину перегнали в Волгоград, где третий участник банды подделал договор купли-продажи, поставил машину на учет, а затем сдал в ломбард. Деньги сообщники поделили между собой.