Вооруженное нападение на офис компании пресекли в Новочеркасске
Вооруженное нападение на офис компании пресекли полицейские в Новочеркасске.
Вооруженное нападение на офис компании пресекли полицейские в Новочеркасске.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, двое злоумышленников в масках проникли ночью в офис логистической компании, напали на охранника и собирались вскрыть сейф, чтобы похитить из него около 3 млн рублей.
Однако правоохранители блокировали нападавших и задержали их на месте преступления.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, а также возможных соучастников преступления.
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