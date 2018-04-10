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11:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Вооруженное нападение на офис компании пресекли в Новочеркасске

Вооруженное нападение на офис компании пресекли полицейские в Новочеркасске.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, двое злоумышленников в масках проникли ночью в офис логистической компании, напали на охранника и собирались вскрыть сейф, чтобы похитить из него около 3 млн рублей.

Однако правоохранители блокировали нападавших и задержали их на месте преступления.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, а также возможных соучастников преступления.

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