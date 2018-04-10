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11:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону задержали 16-летнего подростка, который нанес 25 ножевых ранений знакомому

На Театральной площади, возле ресторана быстрого питания известной сети, задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в жестоком убийстве знакомого. Сутки школьник прятался в центре города, выключив сотовый телефон.

Источник: Комсомольская правда

Во время допроса подросток так и не смог внятно объяснить причину убийства. Как стало известно «КП-Ростов», ему будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит наличие психического заболевания.

Напомним, само преступление произошло в пятницу, 5 апреля, в доме подозреваемого, родители которого уехали по делам на несколько дней, оставив школьника одного. Они попросили друга семьи присматривать за подростком. Убийство произошло, когда 29-летний мужчина утром пришел проведать своего подопечного.

— Несовершеннолетний в ходе ссоры нанес более 25 ножевых ранений в различные части тела 29-летнему мужчине, — пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

Он бил сначала одним кухонным ножом, а когда тот сломался — другим. Убегая из дома, он забрал документы и личные вещи. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение.

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