В центре Ростова-на-Дону задержали 16-летнего подростка, который нанес 25 ножевых ранений знакомому
На Театральной площади, возле ресторана быстрого питания известной сети, задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в жестоком убийстве знакомого. Сутки школьник прятался в центре города, выключив сотовый телефон.
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