В центре Ростова-на-Дону задержали 16-летнего подростка, который нанес 25 ножевых ранений знакомому

Источник: Комсомольская правда

Во время допроса подросток так и не смог внятно объяснить причину убийства. Как стало известно «КП-Ростов», ему будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит наличие психического заболевания.

Напомним, само преступление произошло в пятницу, 5 апреля, в доме подозреваемого, родители которого уехали по делам на несколько дней, оставив школьника одного. Они попросили друга семьи присматривать за подростком. Убийство произошло, когда 29-летний мужчина утром пришел проведать своего подопечного.

— Несовершеннолетний в ходе ссоры нанес более 25 ножевых ранений в различные части тела 29-летнему мужчине, — пояснили в СУ СК России по Ростовской области.