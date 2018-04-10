Водонапорная башня обрушилась в Березинском районе
Без воды
Без воды
МИНСК, 10 апр — Sputnik. Специалисты выясняют причины обрушения водонапорной башни в деревне Дмитровичи Березинского района, сообщили в МЧС.
Обрушение сооружения произошло среди бела дня в минувший понедельник, на место происшествия выезжали спасатели.
«Причина обрушения 30-метрововой башни устанавливается. Наиболее вероятная версия — естественное старение кирпичной кладки основания башни», — сообщили Sputnik во вторник в МЧС.
В результате обрушения никто не пострадал. Башня обеспечивала водоснабжением местную школу и почти 140 жилых домов. Водоснабжение жителей деревни было восстановлено минувшей ночью, сказали в МЧС.
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