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11:09 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ предотвратила теракты в Башкирии и Ингушетии в день выборов

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Спецслужбы РФ предотвратили в Башкирии и Ингушетии теракты на избирательных участках в день выборов президента, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), глава ФСБ РФ Александр Бортников.

Источник: РИА Новости

«В феврале на территории Назрановского района Республики Ингушетия в рамках контртеррористической операции при оказании вооруженного сопротивления уничтожено два бандита из числа сторонников международной террористической организации “Исламское государство” (запрещена в России), готовивших теракт на одном из избирательных участков в ходе выборов президента Российской Федерации», — сказал Бортников во вторник на заседании НАК.

«В марте в Республике Башкортостан задержано два члена праворадикальной группировки, также осуществлявших подготовку совершения терактов на избирательных участках города Уфы. У них изъяты два самодельных взрывных устройства большой мощности», — добавил он.

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 Роман Е., февраль 2004, Республика Башкортостан
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