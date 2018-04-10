ФСБ предотвратила теракты в Башкирии и Ингушетии в день выборов

«В феврале на территории Назрановского района Республики Ингушетия в рамках контртеррористической операции при оказании вооруженного сопротивления уничтожено два бандита из числа сторонников международной террористической организации “Исламское государство” (запрещена в России), готовивших теракт на одном из избирательных участков в ходе выборов президента Российской Федерации», — сказал Бортников во вторник на заседании НАК.