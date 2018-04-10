В Минздраве Башкирии прокомментировали гибель детей в больнице Нефтекамска

«В настоящее время они направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая выявит точную причину смерти. Им был поставлен предварительный диагноз — менингококковая инфекция. В некоторых случаях ребенок “сгорает” за сутки, в каких-то случаях высокая температура держится два-три дня», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало агентство «Башинформ», один случай заболевания генерализованной формой менингококковой инфекции и два носителя менингококка выявлены в коррекционной школе-интернате для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в городе Нефтекамске. С целью предотвращения дальнейшего распространения этой инфекции в образовательном учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. Установлено медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками. Всем контактным назначены антибактериальные препараты, также в интернате ограничено проведение массовых мероприятий.