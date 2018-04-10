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11:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В Минздраве Башкирии прокомментировали гибель детей в больнице Нефтекамска

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Центральной районной больнице города Нефтекамска на днях умерло двое детей. Одному ребенку было 15 лет, другому — четыре года. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.

«В настоящее время они направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая выявит точную причину смерти. Им был поставлен предварительный диагноз — менингококковая инфекция. В некоторых случаях ребенок “сгорает” за сутки, в каких-то случаях высокая температура держится два-три дня», — пояснили в ведомстве.

Следственный комитет Башкортостана по данным случаям проводит доследственную проверку. Минздрав Башкирии также проводит свою внутреннюю проверку.

Как сообщало агентство «Башинформ», один случай заболевания генерализованной формой менингококковой инфекции и два носителя менингококка выявлены в коррекционной школе-интернате для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в городе Нефтекамске. С целью предотвращения дальнейшего распространения этой инфекции в образовательном учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. Установлено медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками. Всем контактным назначены антибактериальные препараты, также в интернате ограничено проведение массовых мероприятий.

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