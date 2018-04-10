В Минздраве Башкирии прокомментировали гибель детей в больнице Нефтекамска
УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Центральной районной больнице города Нефтекамска на днях умерло двое детей. Одному ребенку было 15 лет, другому — четыре года. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в
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