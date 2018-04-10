Экс-руководители уфимских предприятий осуждены за попытку хищения 65 млн

Кировский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 64-летнего бывшего директора ООО «Урал СТС» и 55-летнего бывшего руководителя ООО «СМИТ» по факту преднамеренного банкротства и попытки хищения более 65 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В 2013 году мужчины договорились похитить деньги ООО «Урал СТС». Для этого они заключили между своими фирмами фиктивные договоры и акты о выполнении строительных работ на нефтебазе.

Затем ООО «СМИТ» через суд взыскало с ООО «Урал СТС» искусственно созданный долг по сделкам в размере более 65 млн рублей. Это повлекло преднамеренное банкротство предприятия.