Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полиция Великобритании обнародовала показания Юлии Скрипаль
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
7-летняя девочка покорила Килиманджаро
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Поклонник подарил солистке группы «Винтаж» трактор
Рождение по мукамНа чем держится рынок торговли детьми в России
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
СМИ: Генерал КНР сделал уникальное заявление о США
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
На Западе заявили, что Путин "серьёзно ошибается"
Кристина Орбакайте примерила образ рок-звезды
Поклонники раскритиковали наряд Валерии за 184 тысячи рублей
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Танцы для Ким Чен Ира
11:07 (мск), источник: АиФ Уфа

Экс-руководители уфимских предприятий осуждены за попытку хищения 65 млн

Суд вынес мужчинам приговор.

Кировский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 64-летнего бывшего директора ООО «Урал СТС» и 55-летнего бывшего руководителя ООО «СМИТ» по факту преднамеренного банкротства и попытки хищения более 65 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В 2013 году мужчины договорились похитить деньги ООО «Урал СТС». Для этого они заключили между своими фирмами фиктивные договоры и акты о выполнении строительных работ на нефтебазе.

Затем ООО «СМИТ» через суд взыскало с ООО «Урал СТС» искусственно созданный долг по сделкам в размере более 65 млн рублей. Это повлекло преднамеренное банкротство предприятия.

Мужчины не признали свою вину. Суд назначил бывшему руководителю ООО «СМИТ» наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком на 4 года, бывшему директору ООО «Урал СТС» — 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Мне бы в небо! Как энтузиасты строят самолёты для сельского хозяйства
ЦБ не видит в обвале рубля рисков для финансовой стабильности
РФ предупредила США о «негативных последствиях» удара по Сирии
Евро превысил 78 рублей, доллар — 63
Обнаружена неожиданная опасность сушилок для рук
Снова крайние. Почему жители Дальнего Востока хотят переехать
Голодные щенки приняли своего отца за мать (видео)
Эксперты: падение рубля продолжится до ЧМ по футболу
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
«Колхоз-тюнинг» по-китайски: глупее не придумаешь Весьма необычный «пакет» предложили «виртуозы» тюнинга из Поднебесной для китайской копии Range Rover Evoque
Hi-Tech
Банкоматы в России уходят в прошлое В них снимают только крупные суммы денег.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
В Берлине синагогу, мечеть и церковь построят в одном здании
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь