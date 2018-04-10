В Ростове-на-Дону двух женщин осудили за сбор средств боевикам в Сирии

Источник: РИА Новости

По версии следствия, с 3 апреля по 5 октября 2013 года в Волгоградской области Юлдуз Алиева и Анастасия Шилихина через интернет собрали около 23 тысяч рублей для поддержания террористических организаций, ведущих боевые действия против правительственных войск Сирии.

Позже с их согласия другой человек перевел эти деньги двумя частями на банковские карты, используемые участниками незаконных вооруженных формирований и международными террористическими организациями, действующими на территории Сирии. Уголовное дело было возбуждено по статье «Содействие террористической деятельности».