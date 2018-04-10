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17:18 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону двух женщин осудили за сбор средств боевикам в Сирии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 5 и 6 годам колонии общего режима двух жительниц Волгоградской области, которые собрали около 23 тысяч рублей для террористов в Сирии, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Источник: РИА Новости

По версии следствия, с 3 апреля по 5 октября 2013 года в Волгоградской области Юлдуз Алиева и Анастасия Шилихина через интернет собрали около 23 тысяч рублей для поддержания террористических организаций, ведущих боевые действия против правительственных войск Сирии.

Позже с их согласия другой человек перевел эти деньги двумя частями на банковские карты, используемые участниками незаконных вооруженных формирований и международными террористическими организациями, действующими на территории Сирии. Уголовное дело было возбуждено по статье «Содействие террористической деятельности».

«Суд приговорил Алиеву к шести годам, а Шилихину — к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказала Катькало.

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