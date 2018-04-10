В Ростове-на-Дону двух женщин осудили за сбор средств боевикам в Сирии

По версии следствия, с 3 апреля по 5 октября 2013 года в Волгоградской области Юлдуз Алиева и Анастасия Шилихина через интернет собрали около 23 тысяч рублей для поддержания террористических организаций, ведущих боевые действия против правительственных войск Сирии.
Позже с их согласия другой человек перевел эти деньги двумя частями на банковские карты, используемые участниками незаконных вооруженных формирований и международными террористическими организациями, действующими на территории Сирии. Уголовное дело было возбуждено по статье «Содействие террористической деятельности».
«Суд приговорил Алиеву к шести годам, а Шилихину — к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказала Катькало.
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