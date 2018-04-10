Полиция задержала жителя Ленобласти, выстрелившего в автобус из пневматики
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя иномарки, который подозревается в том, что накануне из хулиганских побуждений выстрелил из пневматического оружия в автобус в городе Сосновый Бор (Ленинградская область), сообщает ГУМВД по
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