Полиция задержала жителя Ленобласти, выстрелившего в автобус из пневматики

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя иномарки, который подозревается в том, что накануне из хулиганских побуждений выстрелил из пневматического оружия в автобус в городе Сосновый Бор (Ленинградская область), сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.