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12:06 (мск), источник: РИА Новости

Полиция задержала жителя Ленобласти, выстрелившего в автобус из пневматики

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя иномарки, который подозревается в том, что накануне из хулиганских побуждений выстрелил из пневматического оружия в автобус в городе Сосновый Бор (Ленинградская область), сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА Новости

Девятого апреля около 17.30 мск неизвестный водитель Mitsubishi Lancer в районе дома 64 на проспекте Героев выстрелил по автобусу Ford Transit, осуществлявшему служебную развозку. В результате стрельбы пострадал водитель автобуса, который был доставлен в медицинское учреждение, откуда после оказания медицинской помощи отпущен. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК России (хулиганство).

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого 37-летнего слесаря одного из местных предприятий, который изобличен в совершении указанного преступления. Из его автомобиля изъято пневматическое ружье», — говорится в сообщении.

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