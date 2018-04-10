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12:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

МЧС предупредило жителей Воронежской области об опасном повышении уровня воды в реке Битюг

Спасатели порекомендовали провести превентивные мероприятия.

Источник: РИА "Воронеж"

Уровень воды в реке Битюг может достичь опасной отметки в 534 см во второй половине дня вторника, 10 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Спасатели объявили «Штормовое предупреждение».

Спасатели порекомендовали, в частности, провести превентивные мероприятия жителям Боброва. Снизить последствия подтопления талыми водами поможет расчистка территории около домов от бытового мусора и грязи. Также следует запастись продуктами питания и запасами питьевой воды. В случае эвакуации будет необходимо собрать заранее приготовленные документы, деньги и предметы первой необходимости.

По данным на понедельник, 9 апреля, из-за паводка в регионе на затопленных территориях оказались 4 тыс. человек. Вода затопила 1,9 тыс. придворовых участков и 311 домов в восьми районах Воронежской области. Никто не пострадал.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия — ГУ МЧС по Воронежской области 8 (473) 277 99 00. Также открыт телефон горячей линии по вопросам прохождения паводка — 8 (473) 269 81 69.

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