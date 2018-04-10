МЧС предупредило жителей Воронежской области об опасном повышении уровня воды в реке Битюг
Спасатели порекомендовали провести превентивные мероприятия.
Спасатели порекомендовали провести превентивные мероприятия.
Уровень воды в реке Битюг может достичь опасной отметки в 534 см во второй половине дня вторника, 10 апреля, сообщила
Спасатели порекомендовали, в частности, провести превентивные мероприятия жителям Боброва. Снизить последствия подтопления талыми водами поможет расчистка территории около домов от бытового мусора и грязи. Также следует запастись продуктами питания и запасами питьевой воды. В случае эвакуации будет необходимо собрать заранее приготовленные документы, деньги и предметы первой необходимости.
По данным на понедельник, 9 апреля,
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия — ГУ МЧС по Воронежской области 8 (473) 277 99 00. Также открыт телефон горячей линии по вопросам прохождения паводка — 8 (473) 269 81 69.
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