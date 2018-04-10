Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полиция Великобритании обнародовала показания Юлии Скрипаль
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Рэйчел МакАдамс впервые стала мамой
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Кристина Орбакайте примерила образ рок-звезды
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении в Сирии
Кристина Орбакайте примерила образ рок-звезды
Поклонники раскритиковали наряд Валерии за 184 тысячи рублей
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Макароны назвали диетической едой
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Танцы для Ким Чен Ира
11:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске иностранец незаконно продлевал просроченные загранпаспорта

У него в кабинете нашли 50 документов.

В Красноярске сотрудники ФСБ задержали иностранца, который незаконно ставил отметки о продлении срока действия чужих загранпаспортов. Для этого подозреваемый использовал поддельную печать. За свои услуги мужчина брал с зарубежных гостей деньги.

Как рассказали в пресс-службе региональной ФСБ, группа захвата задержала иностранца на улице. Во время обысков в квартире и офисе подозреваемого нашли 50 загранпаспортов, фиктивные трудовые договоры, а также купюры в сумме 500 тысяч рублей. Сколько именно иностранцев воспользовались услугами пособника, в ведомстве не уточнили.

«Возбуждено уголовное дело по статье “пособничество в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации”», — говорится в сообщении.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Красноярцы смогут долететь до Сочи на транзитном самолете
ЦБ не видит в обвале рубля рисков для финансовой стабильности
РФ предупредила США о «негативных последствиях» удара по Сирии
Евро превысил 78 рублей, доллар — 63
Обнаружена неожиданная опасность сушилок для рук
Снова крайние. Почему жители Дальнего Востока хотят переехать
Голодные щенки приняли своего отца за мать (видео)
Эксперты: падение рубля продолжится до ЧМ по футболу
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
«Колхоз-тюнинг» по-китайски: глупее не придумаешь Весьма необычный «пакет» предложили «виртуозы» тюнинга из Поднебесной для китайской копии Range Rover Evoque
Hi-Tech
Банкоматы в России уходят в прошлое В них снимают только крупные суммы денег.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь