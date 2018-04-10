В Красноярске иностранец незаконно продлевал просроченные загранпаспорта
У него в кабинете нашли 50 документов.
У него в кабинете нашли 50 документов.
В Красноярске сотрудники ФСБ задержали иностранца, который незаконно ставил отметки о продлении срока действия чужих загранпаспортов. Для этого подозреваемый использовал поддельную печать. За свои услуги мужчина брал с зарубежных гостей деньги.
Как рассказали в
«Возбуждено уголовное дело по статье “пособничество в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации”», — говорится в сообщении.
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