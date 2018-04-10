В Красноярске иностранец незаконно продлевал просроченные загранпаспорта

В Красноярске сотрудники ФСБ задержали иностранца, который незаконно ставил отметки о продлении срока действия чужих загранпаспортов. Для этого подозреваемый использовал поддельную печать. За свои услуги мужчина брал с зарубежных гостей деньги.

Как рассказали в пресс-службе региональной ФСБ, группа захвата задержала иностранца на улице. Во время обысков в квартире и офисе подозреваемого нашли 50 загранпаспортов, фиктивные трудовые договоры, а также купюры в сумме 500 тысяч рублей. Сколько именно иностранцев воспользовались услугами пособника, в ведомстве не уточнили.