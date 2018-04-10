Частично размыты автодороги в четырёх районах Иркутской области

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 10 апреля 2018 года пресс-служба регионального правительства, для ликвидации размывов на автодорогах работает техника филиалов АО «Дорожная служба».

«На всех проблемных участках работает дорожная техника, ведется отсыпка размывов, подсчитывается ущерб. В зонах паводка круглосуточно дежурят бригады дорожной службы и ГИБДД. Дирекция автодорог совместно с подрядчиками контролируют уровень воды, сохранность мостов и водопропускных труб. После полного спада воды начнутся работы по ликвидации последствий паводков», — пояснил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Евгений Липатов.

Дирекция автодорог просит людей по возможности воздержаться от поездок по дорогам, где есть подтопления, до улучшения паводковой ситуации.