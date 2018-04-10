Частично размыты автодороги в четырёх районах Иркутской области
В Черемховском, Заларинском, Нукутском и Ольхонском районах Иркутской области подтоплены дороги
В Черемховском, Заларинском, Нукутском и Ольхонском районах Иркутской области подтоплены дороги
Как сообщает 10 апреля 2018 года
«На всех проблемных участках работает дорожная техника, ведется отсыпка размывов, подсчитывается ущерб. В зонах паводка круглосуточно дежурят бригады дорожной службы и ГИБДД. Дирекция автодорог совместно с подрядчиками контролируют уровень воды, сохранность мостов и водопропускных труб. После полного спада воды начнутся работы по ликвидации последствий паводков», — пояснил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Евгений Липатов.
Подтоплены следующие участки автодорог: в Черемховском районе: автомобильная дорога «Жмурова-Парфенова-Средний»; автомобильная дорога «Черемхово-Голуметь-Онот» — движение ограничено для большегрузного транспорта; автомобильная дорога «Новосибирск-Бельск-Поморцева»; в Заларинском районе: автомобильная дорога «Тыреть-Залари-Жигалово» на двух участках; автомобильная дорога «подъезд к Маниловску»; в Нукутском районе произошло подтопление автомобильных дорог в населенных пунктах Тангуты, Куйта, Шараты, также подтоплен участок дороги «Балаганск-Саянск»; в Ольхонском районе: автомобильная дорога «Косая Степь-Бугульдейка». На всех участках выставлены предупреждающие знаки.
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