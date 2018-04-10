В Челябинске маршрутка столкнулась с эвакуатором

ДТП произошло на улице Литейной напротив дома номер 64. Столкнулись маршрутное такси номер 86 и эвакуатор. На момент аварии в маршрутке находились семь человек.

«Есть пострадавшие, как обычно маршрутчик обгонял через сплошную и пешеходный переход и врезался», — пишет один из очевидцев аварии.

Травмы получили мама с ребенком. Их увезли на скорой.