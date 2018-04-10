Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полиция Великобритании обнародовала показания Юлии Скрипаль
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Кристина Орбакайте примерила образ рок-звезды
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
На Западе заявили, что Путин "серьёзно ошибается"
Поклонник подарил солистке группы «Винтаж» трактор
Татьяна Лютаева показала фото без макияжа
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Танцы для Ким Чен Ира
11:34 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске маршрутка столкнулась с эвакуатором

В Челябинске маршрутка столкнулась с эвакуатором. Есть пострадавшие. Об аварии сообщают очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло на улице Литейной напротив дома номер 64. Столкнулись маршрутное такси номер 86 и эвакуатор. На момент аварии в маршрутке находились семь человек.

«Есть пострадавшие, как обычно маршрутчик обгонял через сплошную и пешеходный переход и врезался», — пишет один из очевидцев аварии.

Травмы получили мама с ребенком. Их увезли на скорой.

В региональном полицейском главке ситуацию пообещали прокомментировать позже.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Телемедицина» встает на службу здоровья жителей Челябинской области
ЦБ не видит в обвале рубля рисков для финансовой стабильности
РФ предупредила США о «негативных последствиях» удара по Сирии
Евро превысил 78 рублей, доллар — 63
Обнаружена неожиданная опасность сушилок для рук
Снова крайние. Почему жители Дальнего Востока хотят переехать
Голодные щенки приняли своего отца за мать (видео)
Эксперты: падение рубля продолжится до ЧМ по футболу
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
«Колхоз-тюнинг» по-китайски: глупее не придумаешь Весьма необычный «пакет» предложили «виртуозы» тюнинга из Поднебесной для китайской копии Range Rover Evoque
Hi-Tech
Банкоматы в России уходят в прошлое В них снимают только крупные суммы денег.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь