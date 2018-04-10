Роспотребнадзор в Челябинской области повторно исследует воздух и воду в школе, откуда госпитализировали более десятка человек
Челябинск. 10 апреля.
Челябинск. 10 апреля.
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«Первые пробы, взятые в день происшествия, в пятницу, оказались чистыми. Сегодня взяты новые пробы. До получения результатов школа остается закрытой, обучение ведется дистанционно», — уточнила представитель администрации.
По ее информации, в больнице остается одна девочка из числа одиннадцати госпитализированных 6 апреля.
Она добавила, что новых жалоб на состояние здоровья не поступало, все выписанные также чувствуют себя хорошо.
Ранее сообщалось, что 6 апреля на утренней линейке в Арсинской школе упали в обморок два школьника. Затем стали поступать новые жалобы на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру, слезотечение. В итоге было госпитализировано в больницу девять детей и два педагога.
Комиссия дала заключение об отсутствии
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).
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