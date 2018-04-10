Роспотребнадзор в Челябинской области повторно исследует воздух и воду в школе, откуда госпитализировали более десятка человек

В пресс-службе администрации района агентству «Интерфакс-Урал» сообщили, что результаты расследования причин инцидента специалисты управления планируют сделать в среду.

«Первые пробы, взятые в день происшествия, в пятницу, оказались чистыми. Сегодня взяты новые пробы. До получения результатов школа остается закрытой, обучение ведется дистанционно», — уточнила представитель администрации.

По ее информации, в больнице остается одна девочка из числа одиннадцати госпитализированных 6 апреля.

Она добавила, что новых жалоб на состояние здоровья не поступало, все выписанные также чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что 6 апреля на утренней линейке в Арсинской школе упали в обморок два школьника. Затем стали поступать новые жалобы на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру, слезотечение. В итоге было госпитализировано в больницу девять детей и два педагога.

Комиссия дала заключение об отсутствии каких-либо инфекционных заболеваний.