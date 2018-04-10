В Казани вместе со снегом с фасада дома начали падать кирпичи

Редакция портала ProKazan.ru отправила запрос в мэрию города, чтобы узнать, будет ли по данному адресу проводиться капитальный ремонт.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани два аварийных дома по улице Максимова, 37 и 39 будут сносить.