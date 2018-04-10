В Казани вместе со снегом с фасада дома начали падать кирпичи
В Авиастроительном районе Казани с дома № 41 по улице Максимова вместе со снегом с фасада дома начали падать кирпичи. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент Илья Ананьев.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.