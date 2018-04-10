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12:23 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани вместе со снегом с фасада дома начали падать кирпичи

В Авиастроительном районе Казани с дома № 41 по улице Максимова вместе со снегом с фасада дома начали падать кирпичи. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент Илья Ананьев.

— Сейчас опасный участок обозначили красно-белой лентой во избежания несчастных случаев, — написал народный корреспондент.

Редакция портала ProKazan.ru отправила запрос в мэрию города, чтобы узнать, будет ли по данному адресу проводиться капитальный ремонт.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани два аварийных дома по улице Максимова, 37 и 39 будут сносить.

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