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11:49 (мск), источник: Кубань 24

В Брюховецком районе пенсионер поджег магазин из-за ссоры с продавцом

Мужчину задержали, возбудили уголовное дело.

В отдел полиции в Брюховецком районе обратилась владелица магазина. Она объяснила, что утром нашла следы горения на входной двери торговой точки.

Полицейские осмотрели место и опросили возможных очевидцев. Правоохранители установили причастность к поджогу 63-летнего местного жителя. Мужчину задержали.

По словам пенсионера, на преступление он решился из-за возникшего с продавцом конфликта. Он рассказал, что ночью поджег картонную коробку и подложил ее под дверь магазина, а затем скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 и ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

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