В Брюховецком районе пенсионер поджег магазин из-за ссоры с продавцом

В отдел полиции в Брюховецком районе обратилась владелица магазина. Она объяснила, что утром нашла следы горения на входной двери торговой точки.

Полицейские осмотрели место и опросили возможных очевидцев. Правоохранители установили причастность к поджогу 63-летнего местного жителя. Мужчину задержали.

По словам пенсионера, на преступление он решился из-за возникшего с продавцом конфликта. Он рассказал, что ночью поджег картонную коробку и подложил ее под дверь магазина, а затем скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.