В Брюховецком районе пенсионер поджег магазин из-за ссоры с продавцом
Мужчину задержали, возбудили уголовное дело.
Мужчину задержали, возбудили уголовное дело.
В отдел полиции в Брюховецком районе обратилась владелица магазина. Она объяснила, что утром нашла следы горения на входной двери торговой точки.
Полицейские осмотрели место и опросили возможных очевидцев. Правоохранители установили причастность к поджогу 63-летнего местного жителя. Мужчину задержали.
По словам пенсионера, на преступление он решился
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 и ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.
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