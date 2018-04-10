Здоровье Сергея Скрипаля улучшается, заявили в больнице в Солсбери

«Отец Юлии добился заметного прогресса. Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в должное время», — говорится в заявлении.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.