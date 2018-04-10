Здоровье Сергея Скрипаля улучшается, заявили в больнице в Солсбери
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард (Christine Blanshard) сообщила, что состояние здоровья
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард (Christine Blanshard) сообщила, что состояние здоровья
«Отец Юлии добился заметного прогресса. Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в должное время», — говорится в заявлении.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании
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