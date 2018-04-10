Рецидивист угнал машину у иркутянки, которая забыла ключи от авто в больнице
Его поймали в Юбилейном.
Его поймали в Юбилейном.
Жительница Иркутска стала жертвой собственной забывчивости. Свой «Лифан» она припарковала у больницы в микрорайоне Юбилейном. Но ключи от машины оставила на столе возле гардероба. Когда вышла из кабинета врача, то поняла, что ни ключей, ни машины нет. Женщина позвонила в полицию.
А оказалось, что мимо, по роковому стечению обстоятельств, проходил другой пациент. Да не простой, а ранее судимый. Мужчина и прихватил ключи от машины. А дальше, как говорится, — дело техники!
— Оперативники опросили очевидцев и составили ориентировку, которую передали наружным нарядам полиции. Затем установили личность преступника и задержали его. Это нигде не работающий 30-летний местный житель. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за совершение краж и около года назад освободился из мест лишения свободы, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Никогда не оставляйте ключи зажигания в автомобиле, даже на самый незначительный промежуток времени, перед тем как покинуть салон уберите документы и ценные вещи, сумки, телефоны, барсетки, кейсы, то, что может привлечь внимание преступников, — напоминают в полиции.
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