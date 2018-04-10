В Новосибирске подросток устроил пожар возле торгового центра

— Подросток, которому на вид 12−13 лет, очень умело и спокойно поджигает бумагу в крайнем из трех мусорных контейнеров, и не спеша удаляется, — описывают случившееся в группе «Инцидент. Новосибирск», информацию также подтверждают в самом торговом центре.

Сначала сотрудники «Континента» пытались потушить пламя своими силами, но пожар быстро распространился на соседние урны, и пришлось вызывать пожарных. В это время сотрудники центра сбили пламя с крайнего бака и залили водой угол здания, чтобы огонь не перебросился на него. Администрация торгового центра просит у граждан помощи в опознании. Видео не самого лучшего качества, но заметно во что одет ребенок. Возможно, это ученик соседних школ: № 17, № 122, № 83, № 158, № 74, № 13 или лицея № 200. Если вам известен парень на видео, сообщите в администрацию центра или Заельцовский отдел полиции.