В Новосибирске подросток устроил пожар возле торгового центра
Мальчик попал на запись камер видеонаблюдения, теперь его разыскивают.
Мальчик попал на запись камер видеонаблюдения, теперь его разыскивают.
ЧП случилось накануне вечером, около семи часов, возле торгового центра «Континент» на Кропоткина, 128а. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, поэтому причину пожара узнать стало несложно.
— Подросток, которому на вид 12−13 лет, очень умело и спокойно поджигает бумагу в крайнем из трех мусорных контейнеров, и не спеша удаляется, — описывают случившееся в группе «Инцидент. Новосибирск», информацию также подтверждают в самом торговом центре.
Сначала сотрудники «Континента» пытались потушить пламя своими силами, но пожар быстро распространился на соседние урны, и пришлось вызывать пожарных. В это время сотрудники центра сбили пламя с крайнего бака и залили водой угол здания, чтобы огонь не перебросился на него. Администрация торгового центра просит у граждан помощи в опознании. Видео не самого лучшего качества, но заметно во что одет ребенок. Возможно, это ученик соседних школ: № 17, № 122, № 83, № 158, № 74, № 13 или лицея № 200. Если вам известен парень на видео, сообщите в администрацию центра или Заельцовский отдел полиции.
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