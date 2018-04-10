Троллейбус наехал на 79-летнего мужчину в Казани

ДТП произошло около восьми часов вечера в понедельник, 9 апреля, напротив дома № 50б по улице Фучика.

79-летний житель Чувашии решил перейти дорогу в неположенном месте. В этот момент по проезжей части двигался троллейбус, под управление 57-летнего водителя. Мужчина не успел вовремя среагировать на появление пешехода и сбил его.