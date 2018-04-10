В Симферополе замначальника отдела полиции осужден за взятку

Как сообщили «РГ» в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым, Верховный суд РК оставил в силе приговор Железнодорожного районного суда Симферополя. Согласно нему Соколов осужден по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) на два года лишения свободы.

По версии следствия, в апреле 2017 года полицейский начальник за 100 тысяч рублей пообещал не возбуждать уголовное дело по факту избиения симферопольца жителя города. Сразу после получения денег сотрудник полиции был задержан с поличным, и вскоре уволен из органов внутренних дел.