В Симферополе замначальника отдела полиции осужден за взятку
Верховный суд Республики Крым оставил без изменений приговор бывшему заместителю начальника Железнодорожного отдела полиции УМВД по Симферополю Александру Соколову, который признан виновным в получении взятки за обещанное освобождение фигуранта одного из дел от ответственности.
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