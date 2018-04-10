Экс-замначальника Казанского танкового училища получил 7,5 лет за взяточничество и злоупотребление полномочиями

Суд признал А. Мельника виновным по ч.3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.5 ст. 290 (получение взятки) УК РФ и приговорил к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн 800 тыс. рублей, сообщил корреспондент агентства «Интерфакс-Поволжье» из суда.

Также А. Мельник лишен воинского звания «полковник».

Денежные средства полученные в качестве взятки суд постановил взыскать в доход государства. Кроме того, осуждённый должен будет возместить причинённый государству ущерб в полном объёме.

До вынесения приговора А. Мельник находился под подпиской о невыезде, а после его оглашения был взят под стражу в зале суда.

В приговоре суда говорится, что являясь заместителем начальника Казанского высшего танкового училища по тылу и используя свое служебное положение, А. Мельник нанес ущерб Минобороны РФ на сумму свыше 20 млн рублей. В течение года он подписывал отчетные документы по оказанию клининговых услуг аутсорсинговыми компаниями, которые заранее содержали фиктивные завышенные данные по санитарному обслуживанию училища и военного городка. То есть фактически услуги (покос травы) оказывались на площади 600 тыс. кв. м вместо реальной площади превышающей 2 млн кв. м. В результате Минобороны России был причинен ущерб на сумму более 20 млн рублей. Кроме того, военному вменялось получение взятки от работника клининговой компании в размере 15 тыс. рублей ежемесячно с мая по сентябрь 2015 года, а всего — 240 тыс. рублей за приемку оказанных услуг без ее фактической проверки.

Осужденный свою вину не признал. Его адвокат Денис Никитин заявил, что с приговором суда они категорически не согласны и намерены его обжаловать.