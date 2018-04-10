В британской больнице рассказали о состоянии Скрипалей

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«Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия (его дочь — ИФ), мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу со временем», — заявила Бланшард, чьи слова цитирует Национальная служба здравоохранения Англии.

Бланшард отметила, дочь экс-сотрудника ГРУ выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение пока не закончено.

«В настоящее время Юлия выписана из окружной больницы Солсбери. Юлия попросила о сохранении конфиденциальности у средств массовой информации, и я хочу повторить эту просьбу. Я также хочу воспользоваться возможностью пожелать Юлии всего хорошего. Это не конец ее лечения, но знаменует собой большую веху в нем», — отметила врач.

Ранее во вторник «Би-Би-Си» сообщила, что Скрипаль выписали из больницы и доставили в «безопасное место». По информации телерадиокорпорации, Скрипаль покинула медучреждение еще накануне, ее отец пока остается в больнице, но при этом быстро идет на поправку.