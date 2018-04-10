В ГИБДД озвучили подробности ДТП с маршруткой и грузовиком в Челябинске
По предварительным данным, пострадали пассажиры — женщина и пятилетний ребёнок.
По предварительным данным, пострадали пассажиры — женщина и пятилетний ребёнок.
Пассажиры маршрутного микроавтобуса пострадали в столкновении с грузовым автомобилем в Челябинске 10 апреля, сообщают в ГИБДД города.
Сотрудники Госавтоинспекции уточнили, что авария на улице Линейной произошла около 10:30. По предварительным данным, травмы получили женщина и пятилетний мальчик.
«35-летний водитель автобуса Ford Tranzit (маршрутное такси № 86, ООО “Автолига”), совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении и совершающим поворот налево автомобилем Hino под управлением 32-летнего мужчины», — рассказали в ведомстве.
Напомним, фотографиями и видеозаписями с места происшествия горожане поделились в соцсети. По словам челябинцев, причиной аварии мог стать манёвр маршрутки, которая пошла на обгон.
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