В Петербурге психически больной мужчина избил пожилого охранника

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в понедельник в 11.50 мск в Мариинскую больницу был доставлен охранник Соборной мечети Санкт-Петербурга 1947 года рождения. Состояние госпитализированного оценивалось как тяжелое. По предварительным данным, у пожилого мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Со слов пострадавшего, около 10.50 мск его избил неизвестный мужчина, который пришел к мечети.
Источник добавил, что в настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался мужчина 1997 года рождения, который состоит на психиатрическом учете.
«По данному факту проводится проверка», — сказал представитель ГУМВД.
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