В Воронеже продавали «липовые» медсправки для водительских прав
Подделкой документов заинтересовалась прокуратура.
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Подделкой документов заинтересовалась прокуратура.
Воронежская прокуратура обнаружила, что в городе продают «липовые» медицинские справки на получение и замену водительских прав.
Объявления о продаже медсправок можно было легко найти в интернете. Покупателям поддельные справки отдавали в крупных торговых центрах.
На основании материалов прокурорской проверки завели уголовные дела по факту подделки документов.
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