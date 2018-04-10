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14:39 (мск), источник: БЕЛТА

Пожар из-за короткого замыкания микроволновки произошел в Минске

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар из-за короткого замыкания микроволновки произошел в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Информация о пожаре на первом этаже пятиэтажки по ул. Кальварийской, 46 поступила спасателям 9 апреля в 21.52.

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«Работники МЧС установили, что в кухне двухкомнатной квартиры загорелось имущество на площади в 1 кв.м. В 22.06 пожар был ликвидирован. Повреждены вещи, закопчена квартира. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание микроволновой печи», — проинформировали в управлении.

МЧС напоминает, что нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

Категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки.

Недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также теми, провода которых повреждены. Нельзя пользоваться самодельными электронагревательными приборами.

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