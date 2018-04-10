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12:34 (мск), источник: Apiural.ru

В Екатеринбурге за получение взятки осуждены два сотрудника ДПС

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Екатеринбурге бывшие сотрудники дорожно-патрульной службы признаны виновными в получении взятки за непривлечение лица к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу Александра Табачкова и Дениса Сташкина. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу Табачков и Сташкин 27 мая 2017 года около 10 часов, находясь на территории стоянки автотранспорта по улице Победы в Екатеринбурге, выявили факт нарушения водителем автомобиля «Дэу Нексия» правил стоянки транспортного средства в месте, отведенном для стоянки автомобилей инвалидов.

После чего подсудимые дождались возвращения водителя указанного автомобиля к управляемому им транспортному средству, установили его личность. Имея достоверную информацию о том, что водитель указанного автомобиля совершил административное правонарушение по ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов), действуя незаконно, в нарушение норм законодательства и ведомственных нормативно-правовых актов, по предложению водителя автомобиля согласились получить от него взятку в размере 12 тыс. рублей за непривлечение его к административной ответственности.

Оставив у себя паспорт водителя в качестве гарантии исполнения последним условия о передаче взятки, дождались, когда водитель принесет им денежные средства в размере 12 тыс. рублей.

Затем Табачков и Сташкин проследовали на патрульном автомобиле до обочины вдоль проезжей части по улице Краснофлотцев, где подали водителю условный сигнал и остановились. При этом Сташкин вышел из автопатруля и пригласил водителя в служебный автомобиль, где последний сел на переднее пассажирское сиденье в непосредственной близости к Табачкову и передал взятку в виде денег в сумме 12 тыс. рублей, положив их возле рычага тормоза. В указанный выше момент времени Сташкин стоял на улице возле служебного автомобиля и наблюдал за тем, чтобы факт передачи денежных средств не был обнаружен посторонними лицами.

После получения Табачковым и Сташкиным взятки, подсудимые были задержаны сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области, проводившими оперативно-розыскное мероприятие.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил Александру Табачкову и Денису Сташкину наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года, со штрафом в размере 100 тыс. рублей каждому.

© Служба новостей «АПИ».

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