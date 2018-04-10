В Ростове у рынка «Темерник» забил коммунальный фонтан

Выяснилось, что здесь прорвало одну из водосточных труб.

По данным пресс-службы АО «Ростовводоканал», на место происшествия оперативно выехали сотрудники компании. К настоящему моменту авария уже устранена, добавили в ресурсоснабжающей организации. На работы потребовалось менее одного часа.