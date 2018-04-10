В Ростове у рынка «Темерник» забил коммунальный фонтан
Утром 10 апреля недалеко от рынка «Темерник» в балке у улицы Орбитальной забил коммунальный фонтан.
Утром 10 апреля недалеко от рынка «Темерник» в балке у улицы Орбитальной забил коммунальный фонтан.
Выяснилось, что здесь прорвало одну из водосточных труб.
По данным
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.