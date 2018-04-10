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12:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградском институте бизнеса на взятках поймали 13 преподавателей

В институте бизнеса Волгограда разоблачили целую преступную группировку, в которую входили 13 руководителей и преподавателей вуза. Они развернули свой «бизнес» в учебном заведении — на взятках от студентов.

Система поборов в этом учебном заведении была четко налажена и регламентирована. Преподаватели брали со студентов деньги за сдачу экзаменов, зачетов и сессий. По данным СУ СК по региону, эти деньги «стекались» к декану юридического факультета, которая и распределяла финансы между участниками «группировки».

Суммы взяток варьировались от 5 до 23 тысяч рублей. Как рассказали «КП-Волгоград» региональном в ГУ МВД, за два года на банковский счет только одного преподавателя поступило не менее 2 миллионов рублей.

Следователи установили уже не менее 100 эпизодов взяточничества. При этом не исключают, что круг подозреваемых окажется значительно шире.

В спецоперации по разоблачению этой группировки были задействованы следователи СУ СК по Волгоградской области и сотрудники ОЭБиПК Главка МВД. 10 апреля 2018-го оперативные сотрудники регионального УФСБ провели обыски в квартирах фигурантов уголовного дела и в их рабочих кабинетах. Изъяли банковские карты, документацию, зачетные книжки, и иные документы, которые приобщат к расследованию уголовного дела.

К слову, уголовное дело уже возбудили по статье «Коммерческий подкуп».

Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье — до 7 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступлений.

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