ФСБ заявила о шести предотвращенных с начала года терактах в России
Об этом на заседании НАК сообщил глава ведомства Александр Бортников.
Об этом на заседании НАК сообщил глава ведомства Александр Бортников.
Директор ФСБ РФ и председатель Национального террористического комитета (НАК) Александр Бортников сообщил, что спецслужбы с начала 2018 года предотвратили на стадии подготовки шесть терактов, в том числе на избирательных участках во время выборов президента России 18 марта.
«В первом квартале 2018 года пресечено совершение трех преступлений террористической направленности: в Республике Дагестан, Хабаровском крае и Сахалинской области. На стадии приготовления предотвращено 6 терактов. Пресечена деятельность 12 законспирированных террористических ячеек. Всего с начала года задержано 189 и нейтрализовано 15 бандитов и их пособников», — сказал Бортников на заседании НАК. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Вторую группу преступников, намеревавшихся совершить теракт в Ингушетии, ликвидировали при оказании вооруженного сопротивления в феврале в Назрановском районе. «В рамках контртеррористической операции при оказании вооруженного сопротивления уничтожены два бандита из числа сторонников запрещенной в России международной террористической организации ИГ, готовившие теракт на одном из избирательных участков в ходе выборов президента», — рассказал Бортников, согласно ТАСС.
Он добавил, что в том же месяце в Саратовской области при попытке задержания ликвидированы члены ячейки ИГ, планировавшие совершение теракта в одном из торговых центров Саратова. «При них обнаружено оружие и СВУ мощностью около трех килограмм в тротиловом эквиваленте», — уточнил Бортников.
Бортников заявил, что «в результате проведенной работы удалось сохранить тенденцию сокращения общего числа совершенных преступлений террористической направленности в РФ». Однако он добавил: главы международных террористических организаций продолжают поощрять активность террористов в различных регионах России и поддерживать ее.
Генерал армии Александр Бортников возглавил ФСБ в мае 2008 года, сменив на этом посту Николая Патрушева. Бортников также является председателем НАК и Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Кроме того, он входит в Совет безопасности РФ.
Против Бортникова ввели в 2014 году санкции Украина и Канада. Между тем в санкционные списки США того же года он включен не был. Бортников поддерживает связь с американскими коллегами. Его последний визит в США состоялся в январе 2018 года. Бортников встретился с тогдашним главой ЦРУ Майклом Помпео.
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