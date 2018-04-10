Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полиция Великобритании обнародовала показания Юлии Скрипаль
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
7-летняя девочка покорила Килиманджаро
Стало известно, когда вырастут коммунальные платежи в России
Кристина Орбакайте примерила образ рок-звезды
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
«Жанна знала, что я беременна»: Гордон об измене мужа с Эппле
Леонтьев не хочет лечиться в России – СМИ
Кристина Орбакайте примерила образ рок-звезды
Поклонники раскритиковали наряд Валерии за 184 тысячи рублей
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Стало известно, когда вырастут коммунальные платежи в России
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
12:51 (мск), источник: Daily Storm

ФСБ заявила о шести предотвращенных с начала года терактах в России

Об этом на заседании НАК сообщил глава ведомства Александр Бортников.

Источник: РИА "Новости"

Директор ФСБ РФ и председатель Национального террористического комитета (НАК) Александр Бортников сообщил, что спецслужбы с начала 2018 года предотвратили на стадии подготовки шесть терактов, в том числе на избирательных участках во время выборов президента России 18 марта.

«В первом квартале 2018 года пресечено совершение трех преступлений террористической направленности: в Республике Дагестан, Хабаровском крае и Сахалинской области. На стадии приготовления предотвращено 6 терактов. Пресечена деятельность 12 законспирированных террористических ячеек. Всего с начала года задержано 189 и нейтрализовано 15 бандитов и их пособников», — сказал Бортников на заседании НАК. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Глава ФСБ уточнил, что спецслужбам удалось предотвратить два теракта на избирательных участках в день выборов президента России 18 марта. Двух членов «праворадикальной группировки», готовивших взрыв в Уфе, задержали в марте. У них обнаружили две самодельные бомбы большой мощности.

Вторую группу преступников, намеревавшихся совершить теракт в Ингушетии, ликвидировали при оказании вооруженного сопротивления в феврале в Назрановском районе. «В рамках контртеррористической операции при оказании вооруженного сопротивления уничтожены два бандита из числа сторонников запрещенной в России международной террористической организации ИГ, готовившие теракт на одном из избирательных участков в ходе выборов президента», — рассказал Бортников, согласно ТАСС.

Читайте также
Полиция предотвратила теракт на Берлинском полумарафоне

﻿Он добавил, что в том же месяце в Саратовской области при попытке задержания ликвидированы члены ячейки ИГ, планировавшие совершение теракта в одном из торговых центров Саратова. «При них обнаружено оружие и СВУ мощностью около трех килограмм в тротиловом эквиваленте», — уточнил Бортников.

Бортников заявил, что «в результате проведенной работы удалось сохранить тенденцию сокращения общего числа совершенных преступлений террористической направленности в РФ». Однако он добавил: главы международных террористических организаций продолжают поощрять активность террористов в различных регионах России и поддерживать ее.

Генерал армии Александр Бортников возглавил ФСБ в мае 2008 года, сменив на этом посту Николая Патрушева. Бортников также является председателем НАК и Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Кроме того, он входит в Совет безопасности РФ.

Против Бортникова ввели в 2014 году санкции Украина и Канада. Между тем в санкционные списки США того же года он включен не был. Бортников поддерживает связь с американскими коллегами. Его последний визит в США состоялся в январе 2018 года. Бортников встретился с тогдашним главой ЦРУ Майклом Помпео.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Юлия Скрипаль выписана из больницы и перевезена в безопасное место
ФСБ заявила о шести терактах, предотвращенных в России с начала года
Российская валюта переживает «черный вторник»
«Такое случается»: реакция властей на падение рубля
Торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов
Что будет, если съесть самый острый перец в мире
Снова крайние. Почему жители Дальнего Востока хотят переехать
РФ предупредила США о «негативных последствиях» удара по Сирии
Обнаружена неожиданная опасность сушилок для рук
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
«Колхоз-тюнинг» по-китайски: глупее не придумаешь Весьма необычный «пакет» предложили «виртуозы» тюнинга из Поднебесной для китайской копии Range Rover Evoque
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма 22-летний Павел Табаков снимается в экранизации романа Виктора Пелевина, и опубликованный им снимок с площадки вызвал негодование подписчиков
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь