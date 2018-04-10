В Уфе 20-летний разбойник за один день ограбил два офиса микрозаймов

Уфимская полиция задержала 20-летнего жителя Чишминского района, подозреваемого в серии разбойных нападений. Возбуждены уголовные дела за разбой, сообщает пресс-служба МВД по городу.

Сначала в полицию сообщили о разбойном нападении на офис микрофинансирования. Неизвестный мужчина, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы отдать все деньги. Но разбой оказался неудачным — девушка смогла дать отпор. Сотрудница достала нож и прогнала злоумышленника.

Позже в этот же день парень совершает еще два разбойных нападения: на другой офис микрофинансирования и цветочный магазин в Демском районе. Ему удается похитить в первом случае 7 тысяч рублей и во втором — 5 тысяч рублей.