Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полиция Великобритании обнародовала показания Юлии Скрипаль
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Бывшая жена Ефремова ждет ребенка
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Татьяна Лютаева показала фото без макияжа
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
«Жанна знала, что я беременна»: Гордон об измене мужа с Эппле
Леонтьев не хочет лечиться в России – СМИ
Поклонник подарил солистке группы «Винтаж» трактор
Татьяна Лютаева показала фото без макияжа
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
12:41 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе 20-летний разбойник за один день ограбил два офиса микрозаймов

Также злоумышленник совершил разбойное нападение на цветочный магазин.

Уфимская полиция задержала 20-летнего жителя Чишминского района, подозреваемого в серии разбойных нападений. Возбуждены уголовные дела за разбой, сообщает пресс-служба МВД по городу.

Сначала в полицию сообщили о разбойном нападении на офис микрофинансирования. Неизвестный мужчина, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы отдать все деньги. Но разбой оказался неудачным — девушка смогла дать отпор. Сотрудница достала нож и прогнала злоумышленника.

Позже в этот же день парень совершает еще два разбойных нападения: на другой офис микрофинансирования и цветочный магазин в Демском районе. Ему удается похитить в первом случае 7 тысяч рублей и во втором — 5 тысяч рублей.

Вскоре оперативники задержали разбойника. Он признал свою вину. Сейчас молодой человек находится под стражей. Парню грозит до 10 лет лишения свободы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Насколько вы подходите друг другу? Тест
Российская валюта переживает «черный вторник»
«Такое случается»: реакция властей на падение рубля
Торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов
Что будет, если съесть самый острый перец в мире
Снова крайние. Почему жители Дальнего Востока хотят переехать
РФ предупредила США о «негативных последствиях» удара по Сирии
Обнаружена неожиданная опасность сушилок для рук
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
«Колхоз-тюнинг» по-китайски: глупее не придумаешь Весьма необычный «пакет» предложили «виртуозы» тюнинга из Поднебесной для китайской копии Range Rover Evoque
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма 22-летний Павел Табаков снимается в экранизации романа Виктора Пелевина, и опубликованный им снимок с площадки вызвал негодование подписчиков
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь