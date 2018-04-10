Женщина на «Ниссане» врезалась в дерево в Приокском районе

Женщина на иномарке врезалась в дерево в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около шести часов утра 9 апреля на улице Шатковской. Женщина 1967 г. р. (водительский стаж четыре года), управляя автомобилем «Ниссан», совершила наезд на дерево.