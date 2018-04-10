Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полиция Великобритании обнародовала показания Юлии Скрипаль
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Елена Перминова устроила роскошную вечеринку в честь дня рождения дочери
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Поклонники раскритиковали наряд Валерии за 184 тысячи рублей
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
СМИ: Генерал КНР сделал уникальное заявление о США
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
«Жанна знала, что я беременна»: Гордон об измене мужа с Эппле
Леонтьев не хочет лечиться в России – СМИ
Кристина Орбакайте примерила образ рок-звезды
Поклонники раскритиковали наряд Валерии за 184 тысячи рублей
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Макароны назвали диетической едой
Стало известно, когда вырастут коммунальные платежи в России
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
12:39 (мск), источник: Newsroom24.ru

Женщина на «Ниссане» врезалась в дерево в Приокском районе

ДТП произошло около шести утра на улице Шатковской.

Женщина на иномарке врезалась в дерево в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около шести часов утра 9 апреля на улице Шатковской. Женщина 1967 г. р. (водительский стаж четыре года), управляя автомобилем «Ниссан», совершила наезд на дерево.

В результате происшествия пострадала сама виновница ДТП. Она самостоятельно обратилась в травмпункт с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Стали известны участники «Кубка Губернатора Нижегородской области»
Ночную парковку запретят у Автозаводского универмага с 30 апреля
Российская валюта переживает «черный вторник»
«Такое случается»: реакция властей на падение рубля
Торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов
Что будет, если съесть самый острый перец в мире
Снова крайние. Почему жители Дальнего Востока хотят переехать
РФ предупредила США о «негативных последствиях» удара по Сирии
Обнаружена неожиданная опасность сушилок для рук
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
«Колхоз-тюнинг» по-китайски: глупее не придумаешь Весьма необычный «пакет» предложили «виртуозы» тюнинга из Поднебесной для китайской копии Range Rover Evoque
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма 22-летний Павел Табаков снимается в экранизации романа Виктора Пелевина, и опубликованный им снимок с площадки вызвал негодование подписчиков
Недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
В Берлине синагогу, мечеть и церковь построят в одном здании
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь