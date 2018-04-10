Женщина на «Ниссане» врезалась в дерево в Приокском районе
ДТП произошло около шести утра на улице Шатковской.
ДТП произошло около шести утра на улице Шатковской.
Женщина на иномарке врезалась в дерево в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и
ДТП произошло около шести часов утра 9 апреля на улице Шатковской. Женщина 1967 г. р. (водительский стаж четыре года), управляя автомобилем «Ниссан», совершила наезд на дерево.
В результате происшествия пострадала сама виновница ДТП. Она самостоятельно обратилась в травмпункт с сотрясением головного мозга и
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