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12:52 (мск), источник: РИАМО

После таяния снега место крушения Ан‑148 в Подмосковье снова осматривают криминалисты

В рамках расследования уголовного дела о крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья следствие проводит дополнительные осмотры места происшествия, сообщается на сайте СКР.

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РИАМО — 10 апр. В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту крушения Ан-148, произошедшего 11 февраля в районе СНТ «Звездный» в селе Степановское Раменского района. В авиакатастрофе погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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«В настоящее время в установленном порядке продолжается проведение судебных экспертиз. В связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, на месте крушения организованы дополнительные осмотры места происшествия, к проведению которых привлечены сотрудники Главного управления криминалистики и специалисты МЧС России», — говорится в сообщении.

Поступающие в распоряжение следствия материалы после осмотра будут направлены для проведения соответствующих экспертных исследований.

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В целях обеспечения целостности обстановки на месте крушения, а также во избежание каких-либо незаконных действий, в том числе направленных на оскорбление памяти погибших, организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

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