После таяния снега место крушения Ан‑148 в Подмосковье снова осматривают криминалисты

32 фотографии 32 фотографии 32 фотографии

РИАМО — 10 апр. В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту крушения Ан-148, произошедшего 11 февраля в районе СНТ «Звездный» в селе Степановское Раменского района. В авиакатастрофе погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Читайте также Ространснадзор предписал авиакомпаниям РФ приостановить полеты на Ан-148

«В настоящее время в установленном порядке продолжается проведение судебных экспертиз. В связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, на месте крушения организованы дополнительные осмотры места происшествия, к проведению которых привлечены сотрудники Главного управления криминалистики и специалисты МЧС России», — говорится в сообщении.

Поступающие в распоряжение следствия материалы после осмотра будут направлены для проведения соответствующих экспертных исследований.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qOmGhxZ5ivk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.