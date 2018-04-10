После таяния снега место крушения Ан‑148 в Подмосковье снова осматривают криминалисты

РИАМО — 10 апр. В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту крушения Ан-148, произошедшего 11 февраля в районе СНТ «Звездный» в селе Степановское Раменского района. В авиакатастрофе погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
«В настоящее время в установленном порядке продолжается проведение судебных экспертиз. В связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, на месте крушения организованы дополнительные осмотры места происшествия, к проведению которых привлечены сотрудники Главного управления криминалистики и специалисты МЧС России», — говорится в сообщении.
Поступающие в распоряжение следствия материалы после осмотра будут направлены для проведения соответствующих экспертных исследований.
В целях обеспечения целостности обстановки на месте крушения, а также во избежание каких-либо незаконных действий, в том числе направленных на оскорбление памяти погибших, организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции.
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