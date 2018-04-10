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13:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии без вести пропала несовершеннолетняя студентка

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии разыскивают 16-летнюю жительницу города Туймазы Веру Герасимову. 6 апреля девушка ушла на занятия в колледж и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Источник: Башинформ

Родители студентки подали заявление о пропаже дочери в полицию, а также обратились с просьбой помочь в поисках в СМИ.

«Мы до сих пор ничего не знаем о местонахождении дочери. Известно лишь, что сегодня она была онлайн в “ВКонтакте”. Вместе с родными самостоятельно организовали поиски, бегаем, ищем по всему городу», — рассказала мама Веры Герасимовой агентству «Башинформ».

Девушка была одета в черно-желтую куртку, синие джинсы и черные резиновые полусапожки.

Приметы: рост примерно 170 см, волосы светлые средней длинны.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщать по телефону мамы 8 937 493 19 31.

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