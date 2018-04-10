В Башкирии без вести пропала несовершеннолетняя студентка

Родители студентки подали заявление о пропаже дочери в полицию, а также обратились с просьбой помочь в поисках в СМИ.

«Мы до сих пор ничего не знаем о местонахождении дочери. Известно лишь, что сегодня она была онлайн в “ВКонтакте”. Вместе с родными самостоятельно организовали поиски, бегаем, ищем по всему городу», — рассказала мама Веры Герасимовой агентству «Башинформ».