В Башкирии без вести пропала несовершеннолетняя студентка

Родители студентки подали заявление о пропаже дочери в полицию, а также обратились с просьбой помочь в поисках в СМИ.
«Мы до сих пор ничего не знаем о местонахождении дочери. Известно лишь, что сегодня она была онлайн в “ВКонтакте”. Вместе с родными самостоятельно организовали поиски, бегаем, ищем по всему городу», — рассказала мама Веры Герасимовой агентству «Башинформ».
Девушка была одета в черно-желтую куртку, синие джинсы и черные резиновые полусапожки.
Приметы: рост примерно 170 см, волосы светлые средней длинны.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщать по телефону мамы 8 937 493 19 31.
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