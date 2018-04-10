На пожаре в Братске спасли восемь человек
Пожар в многоквартирном доме Братска произошло вечером 10 апреля 2018 года, оперативно прибывшие пожарные спасли из задымленного подъезда восемь человек, четверо из которых дети. Об этом сообщает
Пожар в многоквартирном доме Братска произошло вечером 10 апреля 2018 года, оперативно прибывшие пожарные спасли из задымленного подъезда восемь человек, четверо из которых дети. Об этом сообщает
Сообщение о возгорании в пятиэтажном кирпичном доме по улице Комсомольской поступило на пульт диспетчера
«Действовали в двух направлениях: одно звено газодымозащитной службы направилось на спасение жильцов верхних этажей, при помощи спасательных устройств восемь человек вывели по маршевым лестницам. Второе звено вскрывало двери горящей квартиры, так как была информация, что внутри могут находиться люди», — пояснил руководитель тушения пожара, заместитель начальника службы пожаротушения Братска и района Игорь Клименков.
Выяснилось, что в одной из квартир в состоянии шока закрылась пожилая женщина, вместе с ней находилась 10-летняя внучка. Пожарные предприняли попытки вскрыть помещение, при этом вели с женщиной переговоры. Огнеборцам удалось убедить ее в том, что за ней пришла помощь, а оставаться в задымленном помещении смертельно опасно. Женщина сама открыла дверь, её и внучку пожарные вывели на улицу.
Ликвидировать возгорание удалось уже через пять минут. В результате пожара в квартире повреждены мебель и личные вещи на площади 6 кв. м, закопчены стены и потолки. Закопчёнными оказались и стены подъезда. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в результате аварийной работы электроприбора. Вероятнее всего, телевизор или компьютер в квартире находились в режиме ожидания.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.