На пожаре в Братске спасли восемь человек

Сообщение о возгорании в пятиэтажном кирпичном доме по улице Комсомольской поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 18:43. Звонившие рассказали, что они оказались в дымовой ловушке, не имея возможности покинуть дом, а в горящей квартире, вероятно, находится человек. Уже через три минуты на место прибыли огнеборцы. Из окон квартиры на третьем этаже шёл чёрный густой дым, в подъезде было сильное задымление, на 4 и 5 этажах люди в окнах просили о помощи.

«Действовали в двух направлениях: одно звено газодымозащитной службы направилось на спасение жильцов верхних этажей, при помощи спасательных устройств восемь человек вывели по маршевым лестницам. Второе звено вскрывало двери горящей квартиры, так как была информация, что внутри могут находиться люди», — пояснил руководитель тушения пожара, заместитель начальника службы пожаротушения Братска и района Игорь Клименков.

Выяснилось, что в одной из квартир в состоянии шока закрылась пожилая женщина, вместе с ней находилась 10-летняя внучка. Пожарные предприняли попытки вскрыть помещение, при этом вели с женщиной переговоры. Огнеборцам удалось убедить ее в том, что за ней пришла помощь, а оставаться в задымленном помещении смертельно опасно. Женщина сама открыла дверь, её и внучку пожарные вывели на улицу.