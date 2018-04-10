СК начал проверку после экстренной остановки «Сапсана» в Петербург
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по сообщениям СМИ о внеплановой остановке поезда «Сапсан», следовавшего из Москвы в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по сообщениям СМИ о внеплановой остановке поезда «Сапсан», следовавшего из Москвы в
Ранее сообщалось, что в понедельник около 22.00 на перегоне Боровенка — Торбино Октябрьской железной дороги была обнаружена неисправность контактной сети. В результате поезд «Сапсан», следующий по маршруту Москва —
«Псковским следственным отделом на транспорте по сообщению из средств массовой информации проводится доследственная проверка по факту вынужденной остановки около 22 часов 9 апреля электропоезда № 778 “Сапсан” на перегоне
На место происшествия выехала
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