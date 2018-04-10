Водитель Ford сбил ребенка на «зебре» в Самаре
В Самаре 9 апреля в ДТП пострадал малолетний пешеход, сообщает
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В Самаре 9 апреля в ДТП пострадал малолетний пешеход, сообщает
В 12:23 38-летний водитель Ford ехал по ул. Партизанской в направлении ул. Промышленности и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девятилетнего ребенка.
Пострадавшего мальчика госпитализировали.
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