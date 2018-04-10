ДТП в Омской области: из-за сломанных фар погибли три человека
В Омской области будут судить 30-летнего местного жителя, по обвиняю в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц.
В Омской области будут судить 30-летнего местного жителя, по обвиняю в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц.
По версии следствия, трагедия случилась вечером 20 октября 2017 года. Мужчина ехал за рулем грузового автомобиля «МАЗ» по дороге
Водитель не свернул на обочину, не установил аварийный знак на дороге, а оставил машину на проезжей части и попытался наладить работу фар. Стоящий в темноте самосвал не заметил водитель микроавтобуса.
«В условиях ограниченной видимости водитель следовавшего в попутном направлении транспортного средства “ГАЗ-А65R32” допустил столкновение со стоявшим на проезжей части грузовиком без опознавательных знаков и с загрязненными световозвращательными элементами», — рассказали в прокуратуре.
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