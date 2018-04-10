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13:53 (мск), источник: СуперОмск

ДТП в Омской области: из-за сломанных фар погибли три человека

В Омской области будут судить 30-летнего местного жителя, по обвиняю в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии следствия, трагедия случилась вечером 20 октября 2017 года. Мужчина ехал за рулем грузового автомобиля «МАЗ» по дороге Омск-Одесское, когда из-за неисправности электропроводки отключились фары самосвала.

Водитель не свернул на обочину, не установил аварийный знак на дороге, а оставил машину на проезжей части и попытался наладить работу фар. Стоящий в темноте самосвал не заметил водитель микроавтобуса.

«В условиях ограниченной видимости водитель следовавшего в попутном направлении транспортного средства “ГАЗ-А65R32” допустил столкновение со стоявшим на проезжей части грузовиком без опознавательных знаков и с загрязненными световозвращательными элементами», — рассказали в прокуратуре.

Из-за столкновения погибли три пассажира микроавтобуса, водитель и еще один пассажир попали в больницу. Водитель самосвала так и не признал свою вину, но надзорный орган считает по другому. Прокуратура согласилась с мнением следствия и утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, вскоре в Одесском районном суде пройдет суд.

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