ДТП в Омской области: из-за сломанных фар погибли три человека

По версии следствия, трагедия случилась вечером 20 октября 2017 года. Мужчина ехал за рулем грузового автомобиля «МАЗ» по дороге Омск-Одесское, когда из-за неисправности электропроводки отключились фары самосвала.

Водитель не свернул на обочину, не установил аварийный знак на дороге, а оставил машину на проезжей части и попытался наладить работу фар. Стоящий в темноте самосвал не заметил водитель микроавтобуса.

«В условиях ограниченной видимости водитель следовавшего в попутном направлении транспортного средства “ГАЗ-А65R32” допустил столкновение со стоявшим на проезжей части грузовиком без опознавательных знаков и с загрязненными световозвращательными элементами», — рассказали в прокуратуре.