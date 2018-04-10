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13:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омском отделе полиции может рухнуть крыша

Там уже начала обваливаться кирпичная кладка.

О разваливающемся здании на улице 6-ая Северная в социальных сетях рассказал омич, пожелавший остаться неизвестным. В доказательство своих слов горожанин прикрепил фото этого дома, у которого уже начала отваливаться стена.

— Пока все активно устраняют недостатки по противопожарной безопасности во всех торговых центрах Омска, в одном из ведомственных учреждений может произойти трагедия. В отделе полиции № 7 города Омска может рухнуть перекрытие и тем самым принести очень большую беду. Рядом здание росгвардии и там ходят люди. Фото стены с левой стороны здания, — пишет анонимный автор в паблике «Омск Live».

— Проблема, как понимаю, в том, что никто не хотел восстановить водосток. Это копеечная операция. Вода и лед сделали свое дело, кирпичная кладка стала разрушаться, — предполагает один из комментаторов.

Другие подписчики предлагают автору обратиться напрямую у руководству МВД.

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