Из ТРЦ «Мега» в Уфе эвакуировали более 3 тысяч человек
Здесь проходили
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Здесь проходили
В Уфе в
По замыслу учений, возгорание началось в крупном магазине электроники на 2 этаже ТРЦ. Охранник, первым заметивший возгорание, включил пожарную сигнализацию и уже через несколько секунд посетители начали покидать здание по путям эвакуации.
Полная эвакуация всех корпусов центра заняла около 9 минут. Здание покинуло более 3 тысяч человек.
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