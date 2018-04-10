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13:35 (мск), источник: АиФ Уфа

Из ТРЦ «Мега» в Уфе эвакуировали более 3 тысяч человек

Здесь проходили пожарно-тактические учения.

В Уфе в торгово-развлекательном центре «Мега» 10 апреля прошли пожарные учения, сообщает пресс-служба городской мэрии.

По замыслу учений, возгорание началось в крупном магазине электроники на 2 этаже ТРЦ. Охранник, первым заметивший возгорание, включил пожарную сигнализацию и уже через несколько секунд посетители начали покидать здание по путям эвакуации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полная эвакуация всех корпусов центра заняла около 9 минут. Здание покинуло более 3 тысяч человек.

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