На месте крушения Ан-148 нашли 13 фрагментов, сообщил источник

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение со ссылкой на одну из родственниц погибших в авиакатастрофе, которая рассказала, что на месте крушения до сих пор находятся фрагменты самолета, личные вещи и останки погибших. Это заявление было широко освещено рядом СМИ. По данным СК России, следователи после схода снега вместе с МЧС возобновили осмотр места крушения самолета.
«Специалисты уже обнаружили 13 фрагментов воздушного судна, обследование района продолжается», — сказал собеседник агентства.
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.