На месте крушения Ан-148 нашли 13 фрагментов, сообщил источник

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение со ссылкой на одну из родственниц погибших в авиакатастрофе, которая рассказала, что на месте крушения до сих пор находятся фрагменты самолета, личные вещи и останки погибших. Это заявление было широко освещено рядом СМИ. По данным СК России, следователи после схода снега вместе с МЧС возобновили осмотр места крушения самолета.