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13:43 (мск), источник: РИА Новости

На месте крушения Ан-148 нашли 13 фрагментов, сообщил источник

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Тринадцать фрагментов самолета Ан-148, разбившегося в феврале, обнаружили спасатели после возобновления осмотра места крушения в Раменском районе Подмосковья, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА Новости

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение со ссылкой на одну из родственниц погибших в авиакатастрофе, которая рассказала, что на месте крушения до сих пор находятся фрагменты самолета, личные вещи и останки погибших. Это заявление было широко освещено рядом СМИ. По данным СК России, следователи после схода снега вместе с МЧС возобновили осмотр места крушения самолета.

«Специалисты уже обнаружили 13 фрагментов воздушного судна, обследование района продолжается», — сказал собеседник агентства.

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

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