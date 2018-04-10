На выезде из Новороссийска у водителя изъяли 36 килограммов кокаина

Источник: Комсомольская правда

По версии следствия, в начале 2017 года житель культурной столицы России придумал, как ему заработать денег. Он заказал 36 килограммов кокаина и попросил своего друга из Новороссийска привезти ему наркотики.

Житель Кубани согласился, забрал крупную партию кокаина у поставщика, спрятал ее в тайнике и отправился на машине в Санкт-Петербург. На выезде из Новороссийска его поймали сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

— Сейчас расследование уголовного дела завершили. Материалы направили в Приморский районный суд, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчина находится под стражей, ему грозит от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.