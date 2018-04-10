В Калининграде задержали женщину, которая 22 года находилась в розыске

45-летнюю уроженку Самарской области еще в 1996 году объявили в розыск по обвинению в краже. Сразу после возбуждения уголовного дела женщина скрылась на территории иностранного государства.

Однако в марте беглянка решила вернуться в Россию и приехала в Калининград. Здесь ее задержали и передали правоохранителям из Самарской области.