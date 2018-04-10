В Калининграде задержали женщину, которая 22 года находилась в розыске
В Калининграде задержали 45-летнюю женщину, которая 22 года находилась в федеральном розыске. Об этом сообщает
В Калининграде задержали 45-летнюю женщину, которая 22 года находилась в федеральном розыске. Об этом сообщает
45-летнюю уроженку Самарской области еще в 1996 году объявили в розыск по обвинению в краже. Сразу после возбуждения уголовного дела женщина скрылась на территории иностранного государства.
Однако в марте беглянка решила вернуться в Россию и приехала в Калининград. Здесь ее задержали и передали правоохранителям из Самарской области.
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