В Самарской области разлившиеся реки подтопили три моста между населенными пунктами
Во вторник, 10 апреля, по состоянию на 10:00, в разных районах Самарской области подтоплено три низководных моста, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Во вторник, 10 апреля, по состоянию на 10:00, в разных районах Самарской области подтоплено три низководных моста, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы,
А при разливе реки Малый Кинель подтоплен низководный мост в населенном пункте Полудни
В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что движение автомобилей через эти мосты приостановлено, но жизнедеятельность населения не нарушена, так как в эти населенные пункты есть другие подъездные пути.
Кроме того, в чрезвычайной службе подчеркнули, что подтопленных участков автомобильных дорог и объектов экономики в Самарской области нет.
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