В Самарской области разлившиеся реки подтопили три моста между населенными пунктами

Читайте также Село Тимофеевка в Самарской области оказалось под угрозой наводнения

По данным чрезвычайной службы, из-за подъема уровня воды в реке Большой Иргиз подтопило низководные мосты, соединяющие населенные пункты: Тепловка, Ломовка и Мосты в Пестравском районе, а также Березовку и Большую Глушицу в Большеглушицком районе.

А при разливе реки Малый Кинель подтоплен низководный мост в населенном пункте Полудни Кинель-Черкасского района.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что движение автомобилей через эти мосты приостановлено, но жизнедеятельность населения не нарушена, так как в эти населенные пункты есть другие подъездные пути.