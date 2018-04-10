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14:18 (мск), источник: СуперОмск

В Омске легковушка мощно врезалась в пассажирский автобус

Около 10:35 утра во вторник, 10 апреля, на Космическом проспекте столкнулись пассажирский автобус «ВолгаБус» и автомобиль «ВАЗ-21099».

По данным омской Госавтоинспекции, 32-летний водитель легковушки двигался по Космическому проспекту в сторону ул. Индустриальной. В районе дома № 20/3 он выехал на встречку, где столкнулся с пассажирским автобусом. За рулем последнего находился 53-летний мужчина.

В результате аварии пострадала одна из пассажирок автобуса, но после осмотра врачи ее отпустили. Легковушка после удара оказалась сильно смята.

В автобусе на момент аварии было 10 пассажиров, уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится проверка.

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