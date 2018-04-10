В Омске легковушка мощно врезалась в пассажирский автобус
Около 10:35 утра во вторник, 10 апреля, на Космическом проспекте столкнулись пассажирский автобус «ВолгаБус» и автомобиль «ВАЗ-21099».
Около 10:35 утра во вторник, 10 апреля, на Космическом проспекте столкнулись пассажирский автобус «ВолгаБус» и автомобиль «ВАЗ-21099».
По данным омской Госавтоинспекции, 32-летний водитель легковушки двигался по Космическому проспекту в сторону ул. Индустриальной. В районе дома № 20/3 он выехал на встречку, где столкнулся с пассажирским автобусом. За рулем последнего находился 53-летний мужчина.
В результате аварии пострадала одна из пассажирок автобуса, но после осмотра врачи ее отпустили. Легковушка после удара оказалась сильно смята.
В автобусе на момент аварии было 10 пассажиров, уточнили в ведомстве.
По факту произошедшего проводится проверка.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.