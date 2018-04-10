В Омске легковушка мощно врезалась в пассажирский автобус

По данным омской Госавтоинспекции, 32-летний водитель легковушки двигался по Космическому проспекту в сторону ул. Индустриальной. В районе дома № 20/3 он выехал на встречку, где столкнулся с пассажирским автобусом. За рулем последнего находился 53-летний мужчина.

В результате аварии пострадала одна из пассажирок автобуса, но после осмотра врачи ее отпустили. Легковушка после удара оказалась сильно смята.

В автобусе на момент аварии было 10 пассажиров, уточнили в ведомстве.