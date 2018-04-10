Директора предприятия в Уфе осудят за невыплату зарплаты

По версии следствия, с октября 2016 по июнь прошлого года, имея задолженность по заработной плате и иным установленным выплатам, руководство не приняло мер к погашению задолженности.

— При этом организация, занимающаяся торговлей нефтепродуктами, располагала возможностью погасить задолженность, движение по счетам за это время составило в сумме 29 миллионов рублей, — рассказали в СК по РБ.