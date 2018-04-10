Директора предприятия в Уфе осудят за невыплату зарплаты
В Уфе директора предприятия «Меркурий — Ойл» осудят за невыплату зарплаты 9 работникам.
В Уфе директора предприятия «Меркурий — Ойл» осудят за невыплату зарплаты 9 работникам.
Как сообщает Следком Башкирии, задолженность превысила 0,5 млн рублей.
По версии следствия, с октября 2016 по июнь прошлого года, имея задолженность по заработной плате и иным установленным выплатам, руководство не приняло мер к погашению задолженности.
— При этом организация, занимающаяся торговлей нефтепродуктами, располагала возможностью погасить задолженность, движение по счетам за это время составило в сумме 29 миллионов рублей, — рассказали в СК по РБ.
Автомобиль руководителя «Киа Спортедж» арестован. Уголовное дело будет направлено в суд.
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