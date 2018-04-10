«Замороженные» миллионы в Молдове: на что наложили секвестр власти

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Только за прошлую неделю в Молдове наложен секвестр на добытое преступным путем имущество, стоимость которого оценивается в четыре миллиона леев, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) страны.

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«С начала года “заморожено” имущество, банковские счета, доли в уставном капитале и наличность на общую сумму более чем в 27,5 миллиона леев», — отметили в антикоррупционном центре.

По данным структуры, в изоляторе НАЦ находятся 12 граждан, еще четыре человека помещены в пенитенциар, а 24 отбывают домашний арест.